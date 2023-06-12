В Исламабаде не посещают школу больше детей, чем принято считать

Оценка количества не посещающих школу детей в пакистанской столице, Исламабаде, может быть существенно заниженной по сравнению с реальностью, 12 июня сообщило агентство The Dawn со ссылкой на данные последних социальных исследований этой проблемы.
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