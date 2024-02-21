Самый длинный в мире подвесной мост может появиться в Италии

Этот мегапроект соединит материковую часть Италии с островом Сицилия через Мессинский пролив. Планируемый мост будет иметь протяженность около 3300 метров, что на 60% превышает длину текущего рекордсмена — моста Чанаккале в Турции.
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