Автомобиль слетел с трассы и перевернулся – есть погибшие

Смертельное ДТП произошло на автодороге 50Н-2145 «Северный обход - Криводановка». В Новосибирской области около 3:00 (время местное) сегодня, 18 октября, на автодороге «Северный обход - Криводановка» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.