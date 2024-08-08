Поляков сообщил, что новым направлением для тактовых электричек станет Сестрорецк

Сейчас оно загружено и пользуется большой популярностью Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков во время проведения прямой линии с жителями города ответил на вопрос о том, какое новое направление тактовых электричек будет запущено следующим.
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