НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

97 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Ага, начался завоз черножопых мразей под благовидным предлогом, потом они разбегутся и завезут ещё....Спрос на строител...
  • Albert
    На СВО их, недоумкиПьяная компания у...
  • Evgeny Ku
    На х..., на х ...!!! Нехера тут ещё мажоров принимать ! Непонятно как от оставшихся избавиться ...Стало известно, ч...

Поляков сообщил, что новым направлением для тактовых электричек станет Сестрорецк

Поляков сообщил, что новым направлением для тактовых электричек станет Сестрорецк

Сейчас оно загружено и пользуется большой популярностью Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков во время проведения прямой линии с жителями города ответил на вопрос о том, какое новое направление тактовых электричек будет запущено следующим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх