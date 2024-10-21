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Царьград

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Молдавию тянут в ЕС. Результаты референдума предсказали по "подвалу" сайта ЦИК республики

Молдавию тянут в ЕС. Результаты референдума предсказали по "подвалу" сайта ЦИК республики

В Молдавии после подсчёта 97% голосов внезапно сменился расклад по числ сторонников и противников евроинтеграции.

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