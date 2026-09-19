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Французский телеканал показал 3D-симуляцию «ядерного удара» по Тель-Авиву

Французский телеканал показал 3D-симуляцию «ядерного удара» по Тель-Авиву Израильская пресса подняла скандал по поводу одной из сцен в полудокумент.

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