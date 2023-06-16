"Просто расходный материал": Военкор рассказал, почему обучение в США не спасает украинских пилотов

Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, почему обучение в США не спасает украинских пилотов. По его словам, программы экспресс-подготовки явно недостаточно, но Западу всё равно, поскольку украинские лётчики - "просто расходный материал".
Военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, почему обучение в США не спасает украинских пилотов. По его словам, программы экспресс-подготовки явно недостаточно, но Западу всё равно, поскольку украинские лётчики - "просто расходный материал".
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