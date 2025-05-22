Вывески на русском языке в деревне Морджим на Гоа индийцы потребовали убрать

Поселение давно прозвали «маленькой Россией» из-за большого числа русских туристов.На севере курортного штата Гоа в Индии в деревне Морджим местные жители обратились к власти с просьбой убрать вывески и таблички на русском языке, сообщает India Today.
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