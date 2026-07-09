Юрист Попов предупредил об ответственности за старые комментарии в соцсетях

Старые комментарии, лайки, эмодзи и репосты в интернете могут стать основанием для юридической ответственности, рассказал ИА PrimaMedia доцент кафедры частного права ГУУ, кандидат юридических наук Владимир Попов.
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