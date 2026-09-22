В Орловской области налоговые поступления превысили 44 млрд рублей

В Орловской области за восемь месяцев 2026 года собрали 44,5 млрд рублей налогов. За январь-август 2026 года налоговые поступления выросли на 9% или на 3,7 млрд рублей к показателям аналогичного периода прошлого года.
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