С пляжей в районе Анапы и Темрюка собрано уже около 86 тысяч тонн загрязненного мазутом песка

С пляжей в районе Анапы и Темрюка собрано уже около 86 тысяч тонн загрязненного мазутом пескаБолее пяти тысяч человек продолжают даже в эти праздничные дни убирать загрязненный грунт на Черноморском побережье - в Анапе и Темрюкском районе.
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