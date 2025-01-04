С пляжей в районе Анапы и Темрюка собрано уже около 86 тысяч тонн загрязненного мазутом песка

С пляжей в районе Анапы и Темрюка собрано уже около 86 тысяч тонн загрязненного мазутом пескаБолее пяти тысяч человек продолжают даже в эти праздничные дни убирать загрязненный грунт на Черноморском побережье - в Анапе и Темрюкском районе.