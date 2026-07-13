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В Киеве объяснили, почему Европа не дает Украине ракеты для ПВО

В Киеве объяснили, почему Европа не дает Украине ракеты для ПВО

Основная причина того, что страны Европы сейчас не хотят давать Украине ракеты-перехватчики для комплексов ПВО Patriot, заключается в том, что Киев за годы войны уже много раз сталкивался с дефицитом средств воздушного перехвата и применял тактику шантажа в отношении спонсоров.

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