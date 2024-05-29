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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс: «Победили благодаря Таунсу»

В четвертом матче серии с «Далласом» (105:100, 1-3) бигмен «Миннесоты» набрал 25 очков, 20 из них пришлись на вторую половину.

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