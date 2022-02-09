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Мартен Сен-Луи возглавит «Монреаль»

Член Зала славы НХЛ Мартен Сен-Луи будет назначен на пост главного тренера «Монреаля». Об этом информирует бывший вратарь, а ныне аналитик ESPN и NHL.

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