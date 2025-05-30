Российский посол рассказал о товарообороте с Китаем

Россия занимает пятое место в списке внешнеторговых контрагентов Китая, в 2024 году товарооборот достиг почти 245 миллиардов долларов, 30 мая заявил посол России в КНР Игорь Моргулов на открытии 10-й конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.