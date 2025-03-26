Всего 160 минут ходьбы продлят вашу жизнь на целых пять лет

Специалисты из Клиники Майо отмечают: ходьба связана с множеством преимуществ для здоровья. В том числе с улучшением состояния сердечно-сосудистой системы, познавательных способностей, памяти, сна, равновесия, координации, укреплением костей и мышц, повышением выносливости, уровня энергии, поднятием настроения, снижением уровня стресса, напряжения.