Итоги года в Армении: игра под диктовку Баку и отсутствие перспективы мира

Инна МАРИНИНА Минувший год для Армении стал продолжением событий предыдущих нескольких лет, прошедших после второй карабхской войны, и деятельность страны на внешнеполитической арене в основном была сфокусирована вокруг затянувшихся переговоров по мирному договору и связанных с его заключением вопросов, большая часть которых ориентировалась на повестку, диктуемую Азербайджаном.