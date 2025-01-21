БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Итоги года в Армении: игра под диктовку Баку и отсутствие перспективы мира

Итоги года в Армении: игра под диктовку Баку и отсутствие перспективы мира

Инна МАРИНИНА  Минувший год для Армении стал продолжением событий предыдущих нескольких лет, прошедших после второй карабхской войны, и деятельность страны на внешнеполитической арене в основном была сфокусирована вокруг затянувшихся переговоров по мирному договору и связанных с его заключением вопросов, большая часть которых ориентировалась на повестку, диктуемую Азербайджаном.

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