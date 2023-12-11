Юрист рассказал, выгодно ли брать отпуск перед новогодними праздниками

Декабрь не самый плохой месяц для использования отпуска. Если выбирать между декабрем и январем, то однозначно выгоднее будет уйти в отпуск в декабре, рассказал «Известиям» 11 декабря руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
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