Станислав Поздняков: «В Олимпийской деревне все работает как часы. Как начались соревнования – жалобы исчезли»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсменов устраивают условия проживания в Олимпийской деревне Токио-2020.
Популярные статьи
- Светлана Тихановская: «Бегунья Тимановская – доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если заговорит»
- №166 Гасанова рассказала, что не может получить визу в США для выступления на турнирах WTA и US Open
- Тарасова о словах американского пловца: «Наше дело – выигрывать и не обращать внимания на всякую гадость»
Свежие комментарии