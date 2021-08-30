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Дагестанец Айвазов рассказал, как оказался на стороне ИГ после отъезда в Британию

Дагестанец Айвазов рассказал, как оказался на стороне ИГ после отъезда в Британию

Дагестанец Азамат Айвазов, который около десяти лет назад уехал в Великобританию и оказался на стороне ИГ*, рассказал RT о том, что ему предложили работать на британскую разведку и попросили отправиться в оплот «Исламского государства» в Сирии.

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