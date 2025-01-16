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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о гонке в РПЛ: «Зенит» — фаворит, весной может накатить. «Краснодар» уперся в потолок, есть вопрос психологии победителя — дрогнет ли он на дистанции»

— Если оценивать шансы на чемпионство, кому вы отдает предпочтение? — «Зениту». Он как был главным фаворитом, так им и остается.

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