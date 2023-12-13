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Парламентская газета

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Путин в прямом эфире ответит на вопросы граждан и журналистов

Путин в прямом эфире ответит на вопросы граждан и журналистов

Президент России 14 декабря примет участие в передаче «Итоги года с Владимиром Путиным» и в прямом эфире ответит на вопросы граждан и представителей средств массовой информации, сообщается на сайте Кремля.

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