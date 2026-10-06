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Царьград

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Пентагон встретит авианосец "Авраам Линкольн" после 286-дневного дежурства

Пентагон встретит авианосец "Авраам Линкольн" после 286-дневного дежурства

Глава Пентагона Пит Хегсет встретит в Сан-Диего авианосец "Авраам Линкольн", вернувшийся после 286-дневного похода, который стал вторым по длительности в истории флота США.

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