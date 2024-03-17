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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Масалитин: «Спартаковский футбол ушел вместе с Романцевым, клуб потерял самобытность. Пришли иностранцы, которые играют только за деньги»

«Честно скажу, что спартаковский футбол ушел вместе с Романцевым. Все к нему привыкли – стеночки, забегания.

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