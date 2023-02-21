Ольга Орлова избавилась от 10 кг спустя две недели после родов: секрет быстрого похудения звезды

6 февраля артистка стала мамой во второй раз — у нее родилась дочь Аня. С этого момента прошло всего две недели, а Ольга Орлова сумела уже избавиться от 10 килограммов.
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