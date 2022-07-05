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Пушков, комментируя возможное повышение посла Украины в Германии Мельника, напомнил, что дипломат оскорбил Шольца

Пушков, комментируя возможное повышение посла Украины в Германии Мельника, напомнил, что дипломат оскорбил Шольца

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя возможное повышение посла Украины в Германии Андрея Мельника, напомнил, что именно этот дипломат оскорбил немецкого канцлера Олафа Шольца.

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