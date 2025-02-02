Посол РФ в Дании: Москва не даст превратить Балтику во внутреннее море НАТО

TASS/AP Североатлантический альянс пытается превратить Балтийское море во внутреннее для НАТО, однако Москва сделает все для защиты своих интересов, заявил ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя решение стран НАТО запустить патрулирование Балтийского моря с использованием морской авиации и фрегатов.