Посол РФ в Дании: Москва не даст превратить Балтику во внутреннее море НАТО

TASS/AP Североатлантический альянс пытается превратить Балтийское море во внутреннее для НАТО, однако Москва сделает все для защиты своих интересов, заявил ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин, комментируя решение стран НАТО запустить патрулирование Балтийского моря с использованием морской авиации и фрегатов.
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