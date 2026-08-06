Рекрутирование добровольцев на СВО из мест заключения продолжается, но некоторые преступники пользуются этим шансом, только как вариантом выхода на свободу, с дальнейшим дезертирством и возвращением контрабандными путями на историческую родину.
«Как просто сбежать из тюрьмы!»: Таджики, ушедшие на СВО из мест заключения, тупо дезертировали. Пора закрывать эту лазейку?
Комментарии
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Николай Иванов
Елена Иванова
Родина у них Таджикистан/Узбекистан и пр.стан. Россия - страна для ИХ &quot;возможностей&quot;!!! Они ее имеют, как хотят, а чинуши через диаспоры, этому потворствуют! Не будут они защищать чужую для них страну, тем более, что они трусливы и продажны, наваливаться могут только скопом - ОРДОЙ (они, &quot;один в поле СОВСЕМ НЕ ВОИН!!!&quot;!!!) Чиновники, хоть бы почитали бы донесения русских и советских генералов и офицеров воевавших с басмачами в Туркестане - Средней Азии!!! НУ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ С ТЕХ ПОР!!! НИЧЕГО!!! МЕНТАЛИТЕТ У ИХ НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!! Ещё с этим &quot;дер-мом&quot; нашему народу возиться!!!
Похоже и правда, возиться придется. Вот и возимся. Но Кремль давно свои двери закрыл и чай с бубликами попивает. 5 ЛЕТ !!! А не лопнут кремлевчане от натуги, не в ту сторону смотреть? А ?
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Не бесплатно они ушли на СВО, это было так задумано и проплаченоими или диаспорой.
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1 м.
Николай Иванов
Петр Петрович Канаев
Не бесплатно они ушли на СВО, это было так задумано и проплаченоими или диаспорой.
Бой не за... А за деньги. Тебя убивают и ты убиваешь. Хочешь...Иди убивай и получишь. Если жив останешься. Потом. Заварена сильно кровавая кашица.. Какой в этом смысл? 5 лет кровью умываться? Где пределы института государственности? Где начинаются и заканчиваются границы дозволенного..... Краев не видно.
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1 м.
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