«Как просто сбежать из тюрьмы!»: Таджики, ушедшие на СВО из мест заключения, тупо дезертировали. Пора закрывать эту лазейку?

Николай Иванов

Елена Иванова

Родина у них Таджикистан/Узбекистан и пр.стан. Россия - страна для ИХ &quot;возможностей&quot;!!! Они ее имеют, как хотят, а чинуши через диаспоры, этому потворствуют! Не будут они защищать чужую для них страну, тем более, что они трусливы и продажны, наваливаться могут только скопом - ОРДОЙ (они, &quot;один в поле СОВСЕМ НЕ ВОИН!!!&quot;!!!) Чиновники, хоть бы почитали бы донесения русских и советских генералов и офицеров воевавших с басмачами в Туркестане - Средней Азии!!! НУ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ С ТЕХ ПОР!!! НИЧЕГО!!! МЕНТАЛИТЕТ У ИХ НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!! Ещё с этим &quot;дер-мом&quot; нашему народу возиться!!!