БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 619 подписчиков

«Как просто сбежать из тюрьмы!»: Таджики, ушедшие на СВО из мест заключения, тупо дезертировали. Пора закрывать эту лазейку?

«Как просто сбежать из тюрьмы!»: Таджики, ушедшие на СВО из мест заключения, тупо дезертировали. Пора закрывать эту лазейку?

Рекрутирование добровольцев на СВО из мест заключения продолжается, но некоторые преступники пользуются этим шансом, только как вариантом выхода на свободу, с дальнейшим дезертирством и возвращением контрабандными путями на историческую родину.

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Комментарии
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Николай Иванов
Елена Иванова
Родина у них Таджикистан/Узбекистан и пр.стан. Россия  - страна для ИХ &amp;quot;возможностей&amp;quot;!!! Они ее имеют, как хотят, а чинуши через диаспоры, этому потворствуют! Не будут они защищать чужую для них страну, тем более, что они трусливы и продажны, наваливаться могут только скопом - ОРДОЙ (они, &amp;quot;один в поле СОВСЕМ НЕ ВОИН!!!&amp;quot;!!!) Чиновники, хоть бы почитали бы донесения русских и советских генералов и офицеров воевавших с басмачами в  Туркестане - Средней Азии!!! НУ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ С ТЕХ ПОР!!! НИЧЕГО!!! МЕНТАЛИТЕТ У ИХ НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!! Ещё с этим &amp;quot;дер-мом&amp;quot; нашему народу возиться!!!
Похоже и правда, возиться придется. Вот и возимся. Но Кремль давно свои двери закрыл и чай с бубликами попивает. 5 ЛЕТ !!! А не лопнут кремлевчане от натуги, не в ту сторону смотреть? А ?
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Не бесплатно они ушли на СВО, это было так задумано и проплаченоими или диаспорой.
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1 м.
Николай Иванов
Петр Петрович Канаев
Не бесплатно они ушли на СВО, это было так задумано и проплаченоими или диаспорой.
Бой не за... А за деньги.  Тебя убивают и ты убиваешь. Хочешь...Иди убивай и получишь. Если жив останешься. Потом. Заварена сильно кровавая кашица.. Какой в этом смысл?  5 лет кровью умываться? Где пределы института государственности? Где начинаются и заканчиваются границы дозволенного..... Краев не видно.
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1 м.