Производство электрооборудования: инвестиции в розетки и выключатели

Компания IEK Group (Москва), бывшее российское подразделение электротехнического бренда Legrand, вложит 1 млрд рублей в модернизацию производства — она выкупила его у французов в 2023 году в связи с их уходом с российского рынка.
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