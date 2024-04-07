Владимиру Путину доложили о ситуации с паводками

Президент провел телефонные разговоры с губернаторами Курганской и Тюменской областей Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым ситуацию с паводками.
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