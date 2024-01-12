Объемы экспорта Китая за год сократились впервые за восемь лет

Экспорт Китая показал первое годовое снижение с 2016 года. Об этом пишет Bloomberg. По результатам прошлого года КНР продала остальному миру товаров на $3,38 трлн, что на 4,6% меньше рекордного показателя 2022-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии