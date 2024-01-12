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Газета.ру

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Объемы экспорта Китая за год сократились впервые за восемь лет

Объемы экспорта Китая за год сократились впервые за восемь лет

Экспорт Китая показал первое годовое снижение с 2016 года. Об этом пишет Bloomberg. По результатам прошлого года КНР продала остальному миру товаров на $3,38 трлн, что на 4,6% меньше рекордного показателя 2022-го.

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