В Сочи на следующей неделе ожидаются дожди С 16 по 22 сентября синоптики прогнозируют дожди и на побережье, и в горах Сочи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Сочи на следующей неделе ожидаются дожди С 16 по 22 сентября синоптики прогнозируют дожди и на побережье, и в горах Сочи.