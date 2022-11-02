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36-летний Жиру набрал 3 очка (2+1) по «гол+пас» в матче с «Зальцбургом»

Оливье Жиру набрал три очка результативности в матче против «Зальцбурга». Нападающий «Милана» сделал дубль в игре 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм), а также ассистировал Раде Круничу.

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