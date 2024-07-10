В АБН24 со ссылкой на NetEase рассказали о том, что Дания оказалась в весьма неприятном положении из-за своей внешней политикиКитайские журналисты поделились данными, что в их страну впервые за долгое время доставили из России свинину, на импорт которой ранее действовал запрет.