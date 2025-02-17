Молодёжь сейчас верхних полок боится: студент потребовал нижнее место, сказав, что наверху ему страшно

Привет, друзья! Сегодня поделюсь историей, которая заставила меня о многом задуматься. Случилась она в поезде Москва-Краснодар и, поверьте, эта история не просто о конфликте поколений или о том, как изменились нравы – она о глубинных изменениях в нашем обществе, о новых страхах и о том, как трансформировались наши представления о комфорте.