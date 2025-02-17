ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Молодёжь сейчас верхних полок боится: студент потребовал нижнее место, сказав, что наверху ему страшно

Молодёжь сейчас верхних полок боится: студент потребовал нижнее место, сказав, что наверху ему страшно

Привет, друзья! Сегодня поделюсь историей, которая заставила меня о многом задуматься. Случилась она в поезде Москва-Краснодар и, поверьте, эта история не просто о конфликте поколений или о том, как изменились нравы – она о глубинных изменениях в нашем обществе, о новых страхах и о том, как трансформировались наши представления о комфорте.

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Комментарии
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Т
Татьяна
Мне 77 лет, давно бабушка, до сих пор обожаю верхнюю полку! Там спокойствие и независимость!
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23 час.
Сергей Никитин
а мине  92 годика и я езжу  в плацкарте шоб.....😁
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21 час.
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