Песков называет фейком сообщения о планах Москвы ликвидировать главу Rheinmetall

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о предполагаемых планах России устранить Армина Паппергера, генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall, являются фейками.
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