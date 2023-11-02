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Закон и Порядок

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  • виктор климахин
    се  час   найдутся  те  кто   будет   плакать  и  защищать  черножопых   шакалов  а  брата  и  сестру  запишет   фаши...Мигрантский бунт ...
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    Здесь вообще нечего обсуждать. 🤣Данилов, ты дурак?
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Маск признаёт неспособность Украины победить на поле боя

Маск признаёт неспособность Украины победить на поле боя

Илон Маск признал неспособность Украины победить в конфликте с Россией Маск ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот комментирует статью в Time и приводит несколько выводов, в том числе о «нереалистичных целях» Киева Бизнесмен Илон Маск (Фото: Leon Neal / Getty Images) Бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.

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