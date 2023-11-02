Маск признаёт неспособность Украины победить на поле боя

Илон Маск признал неспособность Украины победить в конфликте с Россией Маск ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот комментирует статью в Time и приводит несколько выводов, в том числе о «нереалистичных целях» Киева Бизнесмен Илон Маск (Фото: Leon Neal / Getty Images) Бизнесмен Илон Маск согласился с тем, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией.