"Телега турецкая! - Бойцы 56 полка ВДВ затрофеили Kirpi в Курской области и увезли в тыл Как сообщалось, в ходе отражения атаки врага на Глушковском направлении крымские гвардейцы-десантники захватили турецкий бронеавтомобиль Kirpi, на котором враг атаковал российские позиции.