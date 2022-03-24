Шахметов стал лауреатом приза имени Жейлитбаева

По итогам сезона 2021 года лауреатом приза имени Серика Жейлитбаева стал полузащитник Марат Шахметов, на счету которого более 350 матчей в составе казахстанских команд.

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