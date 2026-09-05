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«Сапсан» превратят в мобильную лабораторию для испытаний ВСМ

«Сапсан» превратят в мобильную лабораторию для испытаний ВСМ

РЖД приступили к подготовке «Сапсана» для участия в комплексных испытаниях верхнего строения пути высокоскоростной магистрали (ВСМ) на полигоне Саблино – Тосно в Ленинградской области.

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