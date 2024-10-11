В Татарстане два автобуса попали в ДТП – погибло два человека, 8 пострадало

В Татарстане два автобуса попали в ДТП. В результате погибли два человека, еще восемь пострадали. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры республики, авария произошла на 1100 км трассы М-7 «Волга» в Мензелинском районе.
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