В Татарстане два автобуса попали в ДТП – погибло два человека, 8 пострадало

В Татарстане два автобуса попали в ДТП. В результате погибли два человека, еще восемь пострадали. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры республики, авария произошла на 1100 км трассы М-7 «Волга» в Мензелинском районе.