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    "подвиги" Меркель покоя не дают!?)) Не с кем там говорить! Отлично наш лидер хвосты рубит!Берлин в недоумен...
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    "Справедливый мир",это"50 на 50%?Берлин в недоумен...
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    А о чем говорить,о том когда Украине Крым вернут,а Германия в Крым вьедит? Дураков нет!Берлин в недоумен...

В Татарстане два автобуса попали в ДТП – погибло два человека, 8 пострадало

В Татарстане два автобуса попали в ДТП – погибло два человека, 8 пострадало

В Татарстане два автобуса попали в ДТП. В результате погибли два человека, еще восемь пострадали. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры республики, авария произошла на 1100 км трассы М-7 «Волга» в Мензелинском районе.

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