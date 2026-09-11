АО чем говорит попытка убийства британского посла в Москве

Мир, каким он видится из Лондона. Закон мироздания номер один. Украина хорошая, Россия плохая. Закон мироздания номер два.
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