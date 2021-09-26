Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Садчик
    И снова впереди планеты всей! Голосуем электронно, а результаты выдаем вручную...Собянин ответит з...
  • Влад и мир
    Так что же они тогда визжат то! Хотят пересчета голосов? Так пусть в суд подают. Я понимаю,ь если бы разница была бы ...Собянин ответит з...
  • Леонид
    Если подобное произойдет, места перейдут оставшимся в думе партиям.Собянин ответит з...

Зима близко: в конце сентября в Москве похолодает до нуля

Зима близко: в конце сентября в Москве похолодает до нуля

Это будет ночью. Днем пока еще комфортная плюсовая температура. В столичном регионе ожидается улучшение погоды, но серьезного увеличения температуры ждать не стоит, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх