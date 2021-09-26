Зима близко: в конце сентября в Москве похолодает до нуля

Это будет ночью. Днем пока еще комфортная плюсовая температура. В столичном регионе ожидается улучшение погоды, но серьезного увеличения температуры ждать не стоит, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Это будет ночью. Днем пока еще комфортная плюсовая температура. В столичном регионе ожидается улучшение погоды, но серьезного увеличения температуры ждать не стоит, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
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