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Мнение: «Туск может пойти на отмену выборов в Сейм», – Станислав Стремидловский

Мнение: «Туск может пойти на отмену выборов в Сейм», – Станислав Стремидловский

Обозреватель ИА REX Станислав Стремидловский в программе «Мнение» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в создании базы сухопутных войск США в Польше.

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