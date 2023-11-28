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К пензенским школьникам и студентам на занятия будут приходить военные

Министр образования Пензенской области Алексей Комаров и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова заключили соглашение о взаимодействии, нацеленном на внедрение военно-патриотического воспитания среди школьников и студентов региона.

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