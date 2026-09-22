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Пятый канал

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Король с секретом: принцесса Диана развелась с Чарльзом из-за его влюбленности в мужчину*

Король с секретом: принцесса Диана развелась с Чарльзом из-за его влюбленности в мужчину*

Граф Чарльз Спенсер в новых мемуарах о своей сестре принцессе Диане приводит подробности разговоров с ней и утверждает, что она называла одну из причин развода с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III).

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