Когда Аркашка, мой старинный товарищ, предложил встретиться в одном из дорогих ресторанов нашего города, я обрадовался.
— Я думал, за съеденное мы пополам заплатим, — разочарованно протянул друг
Комментарии
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Элина Морозова
Всегда надо заранее предупреждать официанта, чтобы счет был раздельный.
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19 час.
Кот Рыжый
Давно ещё с девицей был в кабаке. Тоже жрала как будто её голодом морили! Это на первом свидании! Хорошо что официанту я сразу сказал что счёт раздельный! На что она рассчитывала?! Видимо думала что я и за неё заплачу?! Ха-ха-ха!....😜
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19 час.
Элина Морозова
И чем дело закончилось? Интересно.
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19 час.
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