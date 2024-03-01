ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Отпускать надо ей по собственной воле и желанию...да. Ей дальше жить. Но говорить о том, что она его дочь не стоит. Н...Узнала, что стари...
  • Майя Maja
    Какой ужас дегенерата.))Счастье свободног...
  • Робинзон Робинзонов
    Ну ладно, сходи на нерест, но не долго. Не к лицу тебе, курица, нереститься каждую весну.Малоизвестный спо...

— Я думал, за съеденное мы пополам заплатим, — разочарованно протянул друг

— Я думал, за съеденное мы пополам заплатим, — разочарованно протянул друг

Когда Аркашка, мой старинный товарищ, предложил встретиться в одном из дорогих ресторанов нашего города, я обрадовался.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Всегда надо заранее предупреждать официанта, чтобы счет был раздельный.
Ответить
19 час.
Кот Рыжый
Давно ещё с девицей был в кабаке. Тоже жрала как будто её голодом морили! Это на первом свидании! Хорошо что официанту  я сразу сказал что счёт раздельный! На что она рассчитывала?! Видимо думала что я и за неё заплачу?! Ха-ха-ха!....😜
Ответить
19 час.
Элина Морозова
И чем  дело закончилось? Интересно.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх