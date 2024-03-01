— Я думал, за съеденное мы пополам заплатим, — разочарованно протянул друг

Кот Рыжый

Давно ещё с девицей был в кабаке. Тоже жрала как будто её голодом морили! Это на первом свидании! Хорошо что официанту я сразу сказал что счёт раздельный! На что она рассчитывала?! Видимо думала что я и за неё заплачу?! Ха-ха-ха!....😜