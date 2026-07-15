Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Торговое судно с азербайджанцами попало под удар беспилотника у Одессы

Торговое судно с азербайджанцами попало под удар беспилотника у Одессы

Торговое судно с азербайджанцами на борту попало под удар беспилотника у берегов Одессы на Украине. Об этом сообщил МИД Азербайджана в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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