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Снабжение ВСУ под Артемовском перерезано военными РФ

Снабжение ВСУ под Артемовском перерезано военными РФ

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