Снабжение ВСУ под Артемовском перерезано военными РФ Евгения КомароваНа Донбассе не утихают боевые действия, и на передовой продолжают сражаться решительные добровольцы, поддерживающие Донецкую Народную Республику (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии