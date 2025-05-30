Аналитик: рубль укрепляется благодаря жесткой политики Центробанка

Руслан Яроцкий/ТАСС Национальная валюта России сильно укрепилась в последние несколько месяцев. Происходило это благодаря нескольким факторам, о которых РЕН ТВ рассказал инвестиционный аналитик Игорь Шимко.
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